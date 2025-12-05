Суд отказал паре из Алексина вернуть больше 200 тысяч за сорванный отдых на Мальдивах

Фото freepik.com.

В Алексине суд рассмотрел иск супругов к туроператорам «Онлайн Тревел Групп» и «Библио-Глобус». В мае 2025 года они забронировали и полностью оплатили тур на Мальдивы на общую сумму 234,6 тысячи рублей.

Однако поездка не состоялась из-за отсутствия забронированного номера в отеле, хотя, по словам истцов, свободные номера там были. Туроператор вернул деньги, но супруги посчитали, что компания уклонилась от исполнения договора, и обратились в суд.

Они требовали обязать туроператоров организовать аналогичный тур в течение полугода после вступления решения в силу, а также выплатить неустойку в размере 234,6 тысяч рублей, компенсацию морального вреда по 30 тысяч рублей каждому и штраф в размере 50% от суммы иска.

Суд, рассмотрев дело, не нашел доказательств заключения договора между сторонами и отказал в иске. Решение пока не вступило в законную силу.