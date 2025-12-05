  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Суд отказал паре из Алексина вернуть больше 200 тысяч за сорванный отдых на Мальдивах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Суд отказал паре из Алексина вернуть больше 200 тысяч за сорванный отдых на Мальдивах

Они также попросили компенсацию морального вреда.

Суд отказал паре из Алексина вернуть больше 200 тысяч за сорванный отдых на Мальдивах
Фото freepik.com.

В Алексине суд рассмотрел иск супругов к туроператорам «Онлайн Тревел Групп» и «Библио-Глобус». В мае 2025 года они забронировали и полностью оплатили тур на Мальдивы на общую сумму 234,6 тысячи рублей.

Однако поездка не состоялась из-за отсутствия забронированного номера в отеле, хотя, по словам истцов, свободные номера там были. Туроператор вернул деньги, но супруги посчитали, что компания уклонилась от исполнения договора, и обратились в суд.

Они требовали обязать туроператоров организовать аналогичный тур в течение полугода после вступления решения в силу, а также выплатить неустойку в размере 234,6 тысяч рублей, компенсацию морального вреда по 30 тысяч рублей каждому и штраф в размере 50% от суммы иска.

Суд, рассмотрев дело, не нашел доказательств заключения договора между сторонами и отказал в иске. Решение пока не вступило в законную силу.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:05 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
суд отпуск компенсация
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
сегодня, в 07:00, 90 893 3
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
Жизнь Тулы и области
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
сегодня, в 09:10, 64 1656 -1
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
Жизнь Тулы и области
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
сегодня, в 08:48, 40 2724 0
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
Жизнь Тулы и области
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
вчера, в 15:51, 94 2763 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле Volkswagen устроил двойное ДТП на Демидовской
В Туле Volkswagen устроил двойное ДТП на Демидовской
В Новомосковске дожди превратили улицы в реки из коровьего навоза
В Новомосковске дожди превратили улицы в реки из коровьего навоза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.