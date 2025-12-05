  1. Моя Слобода
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника

С наследника взыскали задолженность по кредитке на сумму более 680 тысяч рублей плюс судебные расходы.

Фото Myslo.

Иск банка был рассмотрен 3 декабря в Щекинском межрайонном суде. Установлено, что в 2018 году между ПАО «Сбербанк» и заемщиком был заключен договор на предоставление возобновляемой кредитной линии.

Заемщику выдали кредитную карту под 23,9% годовых. Задолженности туляк погашал с нарушением сроков, поэтому за ним в период с 9 сентября 2024 по 11 июня 2025 года образовалась задолженность в сумме 681 220,01 рубля. В 2024 году заемщик умер. Его наследником стал С.

В суде банк просил взыскать с наследника за счет наследственного имущества долг по кредитке, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 18 624,40 рубля.

Суд встал на сторону банка, удовлетворив его требования в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

сегодня, в 09:10 −1
Событие
иск наследство банк кредитка
Место
Тульская область
