Стало известно, в каких поселках и деревнях Тульской области появилась устойчивая связь

В 2025 году интернет появился еще в 33 населенных пунктах.

В Тульской области завершили работы по подключению малых населенных пунктов к мобильному интернету в рамках региональной программы субсидирования операторов связи.

За время действия программы устойчивая связь появилась в 297 населенных пунктах, где проживает более 81 000 человек.

В 2025 году построены волоконно-оптические линии еще в 33 населенных пунктах, обеспечив доступом более 4500 жителей.

Интернет проведен: