Стало известно, в каких поселках и деревнях Тульской области появилась устойчивая связь

В Тульской области завершили работы по подключению малых населенных пунктов к мобильному интернету в рамках региональной программы субсидирования операторов связи.
За время действия программы устойчивая связь появилась в 297 населенных пунктах, где проживает более 81 000 человек.
В 2025 году построены волоконно-оптические линии еще в 33 населенных пунктах, обеспечив доступом более 4500 жителей.
Интернет проведен:
- в Новомосковске — Грицово, Петровочка, Придонье, Стрельцы,
- в Алексине — Кирзино, Павлово, Среднево,
- в Арсеньевском районе — Первомайский, Боброво, Буревестник, Меркулово,
- в Веневском районе — Октябрьский,
- в Воловском районе — Волово, Турдей,
- в Ефремове — Покровка,
- в Киреевском районе — Гамовка, Миленино, Сеченский,
- в Ленинском районе — Бушово,
- в Одоевском районе — Головинское,
- в Плавском районе — Камынино, Сорочинка, Мещерино, Диктатура, Большие Озерки, Кобылинский Хутор, Савватеевка, Новое Жуково, Ольхи, Юрьевский,
- в Суворовском районе — Северо-Агеевский,
- в Щекинском районе — Спасское, Жердево.