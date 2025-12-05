  1. Моя Слобода
Стало известно, в каких поселках и деревнях Тульской области появилась устойчивая связь

В 2025 году интернет появился еще в 33 населенных пунктах.

Стало известно, в каких поселках и деревнях Тульской области появилась устойчивая связь
Фото freepik.com.

В Тульской области завершили работы по подключению малых населенных пунктов к мобильному интернету в рамках региональной программы субсидирования операторов связи.

За время действия программы устойчивая связь появилась в 297 населенных пунктах, где проживает более 81 000 человек.

В 2025 году построены волоконно-оптические линии еще в 33 населенных пунктах, обеспечив доступом более 4500 жителей.

Интернет проведен:

  • в Новомосковске — Грицово, Петровочка, Придонье, Стрельцы,
  • в Алексине — Кирзино, Павлово, Среднево,
  • в Арсеньевском районе — Первомайский, Боброво, Буревестник, Меркулово,
  • в Веневском районе — Октябрьский,
  • в Воловском районе — Волово, Турдей,
  • в Ефремове — Покровка,
  • в Киреевском районе — Гамовка, Миленино, Сеченский,
  • в Ленинском районе — Бушово,
  • в Одоевском районе — Головинское,
  • в Плавском районе — Камынино, Сорочинка, Мещерино, Диктатура, Большие Озерки, Кобылинский Хутор, Савватеевка, Новое Жуково, Ольхи, Юрьевский,
  • в Суворовском районе — Северо-Агеевский,
  • в Щекинском районе — Спасское, Жердево.

сегодня, в 10:42 +1
