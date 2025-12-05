Со вторника на Тулу обрушатся снегопады

Синоптики обещают даже небольшие сугробы, которые из-за теплой погоды не задержатся надолго.

Фото Алексея Пирязева.

В Центральной России в ближайшие дни существенные осадки маловероятны, но на следующей неделе это изменится.

Со вторника появятся первые за последние две недели снеговые облака. Этот ренессанс зимы будет связан с вторжением теплого фронта атлантического циклона. Об этом рассказали синоптики погодного центра «Фобос».

Такая ситуация поможет русской зиме отыграть утраченные позиции.

Благодаря вторжению циклона под снегом окажется территория вплоть до линии Псков — Тула — Самара.

По прогнозам синоптиков, слой снега на улицах городов не превысит 1–3 см, это в несколько раз меньше многолетних значений. Из-за теплой погоды символические сугробы надолго не задержатся.