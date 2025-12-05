  1. Моя Слобода
Почта России опубликовала график доставки пенсий и соцвыплат в декабре и январе

Компания пообещала своевременную доставку в новогодние праздники.

Фото Алексея Пирязева.

Выплаты за декабрь Почта России доставит пенсионерам согласно установленному графику в течение этого месяца. В новогодние праздники доставка начнется уже с 3 января 2026 г. с учетом графика работы почтовых отделений.

«Почта России обеспечит стабильную и своевременную доставку всех положенных выплат, которые пройдут по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. Это гарантирует учёт всех региональных особенностей и бесперебойность процесса», — заверили в компании.

С вопросами можно обратиться в единый контакт-центр Почты России по тел. 8 800 100-00-00.

Фотограф
сегодня, в 15:31 0
