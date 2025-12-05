На Союзной в Туле построят еще одну гостиницу: как она будет выглядеть

Ранее Myslo сообщал, что на заседании Градостроительно-земельного совета региона одобрили строительство гостиницы в Туле на ул. Союзной. В распоряжении редакции оказались рендеры проекта.

Когда именно планируется строительство, пока неизвестно.

Напомним, участники заседания одобрили строительство складских помещений в Туле на ул. 5-й Криволученской, а также в районе пересечения автодороги М-2 и Одоевского шоссе и в Ильинском сельском округе.

На ул. Серебровской планируют построить стадион с тремя теннисными кортами, воркаут-площадкой и беговой зоной. А на ул. Доктора Гумилевской появятся сборочно-механические цеха.

На улице Гагарина в поселке Ленинском появятся производственные здания радиоэлектронных и электронных изделий.