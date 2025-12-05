  1. Моя Слобода
На Союзной в Туле построят еще одну гостиницу: как она будет выглядеть

Публикуем рендеры.

Ранее Myslo сообщал, что на заседании Градостроительно-земельного совета региона одобрили строительство гостиницы в Туле на ул. Союзной. В распоряжении редакции оказались рендеры проекта.

Когда именно планируется строительство, пока неизвестно.

Напомним, участники заседания одобрили строительство складских помещений в Туле на ул. 5-й Криволученской, а также в районе пересечения автодороги М-2 и Одоевского шоссе и в Ильинском сельском округе.

На ул. Серебровской планируют построить стадион с тремя теннисными кортами, воркаут-площадкой и беговой зоной. А на ул. Доктора Гумилевской появятся сборочно-механические цеха.

На улице Гагарина в поселке Ленинском появятся производственные здания радиоэлектронных и электронных изделий.

сегодня, в 16:35 −1
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
Жизнь Тулы и области
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
сегодня, в 09:10, 103 2588 -2
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
сегодня, в 07:00, 94 1125 3
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
Жизнь Тулы и области
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
сегодня, в 08:48, 59 3849 0
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
Жизнь Тулы и области
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
вчера, в 15:51, 105 3146 7

В Щекино остановили работу детского лагеря из-за нарушений
В Щекино остановили работу детского лагеря из-за нарушений
Игорь Угольников снимет документальный фильм про оборону Тулы
Игорь Угольников снимет документальный фильм про оборону Тулы
