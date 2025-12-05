  1. Моя Слобода
На площади Ленина в Туле открылся Губернский каток и главная ёлка региона

В новогодней программе более 500 мероприятий: концерты, детские утренники, спортивные соревнования и многое другое.

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области

Туляков и гостей города приветствовал первый заместитель губернатора — председатель областного правительства Михаил Пантелеев. Он отметил, что в Туле стартовала большая новогодняя программа, которая проводится по инициативе главы региона Дмитрия Миляева.

— Мы приглашаем туляков и наших гостей провести время вместе с близкими и готовим активности для всей семьи. Совсем скоро стартует уже ставшая традиционной «Музейная зима», в программе которой — более 500 мероприятий по всей Тульской области, ведь Тула — это признанная третья музейная столица. Для любителей зимнего спорта также подготовлены активности по всему региону. В масштабную новогоднюю программу также войдут концерты, детские утренники, благотворительные мероприятия и многое другое, — сказал председатель правительства.

4s0ttt8k7cfxbvz5p1ryftirvib45r71.jpg

Михаил Пантелеев подчеркнул, что Губернский каток в самом сердце Тулы работает уже девятый сезон. За это время он стал одним из любимых мест зимнего отдыха и принял более 500 тысяч посетителей. По инициативе Дмитрия Миляева уже второй год работают две площадки. Оба катка доступны всем желающим. Посещения бесплатные.

Жителей и гостей областной столицы приветствовали вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, гендиректор «Академии Михайлова» Алмаз Бадретдинов, обладатель кубка Стэнли Алексей Ковалев. Также туляков в видеообращении поздравил с открытием Губернского катка российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

На торжественной церемонии по приглашению Дмитрия Миляева выступили артисты шоу звезды фигурного катания, двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой «Лед — это…». Также Ирина Слуцкая провела мастер-класс для тульских фигуристов. Она поздравила собравшихся с открытием катка и елки в историческом центре города.

obqb1kfc1dyl2hw1cf2h9nlrmld0xzrr.jpg

— Очень рада видеть такое количество молодежи на церемонии открытия. Хочу пожелать здоровья, счастья, удачи и любви. Чтобы Новый год принес вам самое светлое и лучшее, занимайтесь спортом и живите в гармонии! — сказала Ирина Слуцкая.

На малом Губернском катке хоккеисты молодежной команды «Академии Михайлова» провели мастер-класс для воспитанников тульской школы, а также для детей участников СВО, многодетных семей и всех желающих.

А хоккейная команда «Красная машина» вместе Алексеем Ковалёвым сыграла с тульской детской командой «Тигры» под выступление финалистки «Голос. Дети» и победительницы конкурса «Детская Новая волна» Анны Волковой. Также в этот вечер на лед российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов, Кристина Чернышева и Семён Фитерман.

