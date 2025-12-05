На «Оргсинтезе» готовятся к Новому году

Новомосковский «Оргсинтез» активно готовится к новогодним праздникам. Хотя не все планы еще реализованы, праздничная атмосфера на предприятии уже ощущается.

В здании заводоуправления установлены нарядные новогодние ели. Сотрудники подразделений завершают украшение помещений светящимися гирляндами и праздничными декорациями. Это создает праздничное настроение и укрепляет командный дух.

Профсоюзный комитет «Оргсинтеза» объявил конкурс на лучшую елочную игрушку среди детей работников завода. Заявки принимаются до 19 декабря, так что участникам стоит поторопиться. Победителей и всех участников ждут интересные подарки.

Традиционно профком совместно с руководством завода организует адресную поддержку семей с детьми, которые особенно нуждаются во внимании и заботе.

Дети сотрудников предприятия посетят новогодние представления в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы – это стало доброй традицией благодаря профсоюзному комитету.