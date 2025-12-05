  1. Моя Слобода
  На «Оргсинтезе» готовятся к Новому году
На «Оргсинтезе» готовятся к Новому году

Новомосковский «Оргсинтез» активно готовится к новогодним праздникам. Хотя не все планы еще реализованы, праздничная атмосфера на предприятии уже ощущается.

На «Оргсинтезе» готовятся к Новому году

В здании заводоуправления установлены нарядные новогодние ели. Сотрудники подразделений завершают украшение помещений светящимися гирляндами и праздничными декорациями. Это создает праздничное настроение и укрепляет командный дух.

photo_2025-12-05_12-38-02 (3).jpg

Профсоюзный комитет «Оргсинтеза» объявил конкурс на лучшую елочную игрушку среди детей работников завода. Заявки принимаются до 19 декабря, так что участникам стоит поторопиться. Победителей и всех участников ждут интересные подарки.

Традиционно профком совместно с руководством завода организует адресную поддержку семей с детьми, которые особенно нуждаются во внимании и заботе.

MyCollages (15).jpg

Дети сотрудников предприятия посетят новогодние представления в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы – это стало доброй традицией благодаря профсоюзному комитету.

сегодня, в 15:56
В Тульской областной больнице внедрили новую методику лечения аденомы простаты
В Тульской областной больнице внедрили новую методику лечения аденомы простаты
Обновлен список сайтов, доступных при отключении интернета
Обновлен список сайтов, доступных при отключении интернета
