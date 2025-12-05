  1. Моя Слобода
  «Мой бизнес на спорте»: в Туле на межрегиональном форуме Илья Авербух раскрыл секреты предпринимателя
«Мой бизнес на спорте»: в Туле на межрегиональном форуме Илья Авербух раскрыл секреты предпринимателя

Фигурист поделился личной историей успеха.

Фигурист поделился личной историей успеха.

Более 250 спортсменов, представителей бизнеса и власти из Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской и Тульской областей встретились в пятницу, 5 декабря, на площадке многофункционального спортивного комплекса «Тулица». Здесь состоялся первый межрегиональный форум «Мой бизнес на спорте». Он был посвящен развитию спортивной индустрии и делового сотрудничества.

Гостей форума встречала большая выставка спортивных товаров: различные тренажеры, экипировка, рационы правильного питания и многое другое. Кроме того, свою продукцию представили резиденты проекта «Сделано в Тульской области», социальные предприниматели и представители МСП из соседних регионов.

_Z5A2660.jpg

Но самое главное — это люди, которые готовы своим примером доказывать, что можно достичь любых результатов, мотивируя остальных не только на спортивные, но и предпринимательские достижения.

Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию, режиссер, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о том, как достижения в спорте способствуют успехам в бизнесе, и поделился личными секретами его построения.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5b/1c/85d8-3a04-4e47-9aa0-b722abea4f02/c0f5c070-51b8-47ee-a555-eab3bffd8c93.jpg

— Спорт и бизнес перекликаются, ведь именно последний создает инфраструктуру, форму и оборудование для тренировок. Соревнования — это всегда непредсказуемый результат, и спортсмены знают, что без тренировок, работы не бывает побед. Этот опыт очень полезен для начала коммерческой истории, ведь любой бизнес — это тоже ежедневная, рутинная работа. 

Я бы посоветовал каждому спортсмену не надеяться, что, завоевав имя в спорте, он будет «раздавать» его направо и налево, за него будут все работать, а он — просто получать доход. Бизнеса не будет, все прогорит, если вы сами не погрузитесь в процесс.

У спортсменов есть все для того, чтобы нащупывать ту самую бизнес-дорожку: упорство, умение идти на риск и трудолюбие. Иногда даже недовыигранные медали в спорте еще больше мотивируют в бизнесе. 

По своему опыту могу отметить, что когда я создал свой первый проект ледового шоу, аналогов ему не было. Да, это был абсолютно коммерческий проект, все спортсмены катались за деньги. Но не во всех городах у нас все удавалось идеально. Это были и ошибки в логистике, в продвижении. Так продолжалось три года, наш проект работал в лучшем случае в ноль. Но потом Первый канал предложил мне теле-шоу, которое и принесло мне основной успех. Это история о том, что необязательно выстрелит тот бизнес, который вы заложили. Но если работать изо дня в день, будет открываться то одна деверь, то другая, и в какой-то момент придет успех. 

Я рад, что нашел себя после спорта. Спортивная карьера — это отлично, но она скоротечна. Поэтому на данный момент для меня более значимы те проекты, которые я смог реализовать уже позже. 

_Z5A2751.jpg

Пловец-параатлет, участник и победитель множества заплывов на открытой воде, социальный предприниматель Дмитрий Чешев тоже яркий пример того, как уроки спортивной жизни помогают реализовать себя в предпринимательской деятельности и социальных проектах.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5b/1c/85d8-3a04-4e47-9aa0-b722abea4f02/be60d865-09a7-4795-ae44-022b2f889253.jpg

— Я занимался спортом с детства. Он настолько стал частью жизни, что я всю остальную жизнь подстраиваю под него. Неважно — учишься, работаешь — если со спортом на «ты», то для него всегда найдётся время. Эта многозадачность и многоэффективность очень полезна.

Без спорта — меньше энергии, отсутствует дополнительная мотивация. Зачем вовремя заканчивать дела, если после работы тебе нечем заняться? А вечерняя тренировка мотивирует работать более эффективно и в конечном итоге успевать больше.

Предпринимателем я стал три года назад. Я сам как спортсмен столкнулся с проблемой, что многие люди, как и я, испытывают трудности с трудоустройством и обучением. Моя личная проблема стала мотивацией для решения этой проблемы. Сейчас я занимаюсь трудоустройством и социализацией людей с инвалидностью: реализую проекты, которые помогают адаптироваться, получить образование и стать полноценным членом общества. 

От имени губернатора Дмитрия Миляева участников форума приветствовал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев. 

В течение всего дня представители малого и среднего бизнеса принимали участие в лекциях, тренингах и мастер-классах от известных спортсменов. Завершился форум баскетбольным матчем между Тульской и Воронежской областями.

Форум организован при поддержке правительства Тульской области, министерства развития предпринимательства и торговли региона и Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

сегодня, в 16:54 +1
