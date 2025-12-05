  1. Моя Слобода
  Игорь Угольников снимет документальный фильм про оборону Тулы
Игорь Угольников снимет документальный фильм про оборону Тулы

Генеральный директор студии «Военфильм» поделился творческими проектами с Дмитрием Миляевым.

Игорь Угольников снимет документальный фильм про оборону Тулы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 декабря в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с народным артистом РФ, генеральным директором студии «Военфильм» Игорем Угольниковым.

Глава региона обсудил с Игорем Угольниковым подготовку к предстоящим в 2026 году юбилеям — 85-летию обороны Тулы и 50-летию присвоения ей почетного звания «город-герой».

В честь памятных дат Игорь Угольников предложил запустить панорамный видеоролик о первых героических днях обороны Тулы со сценой танкового боя в основной экспозиции Музея обороны Тулы. Цель проекта — рассказать о событиях тех дней с использованием современного видеоконтента.

Кроме того, планируется создать документальный фильм «Тула. Город-герой», посвященный 85-летию Тульской оборонительной операции и героической обороне Тулы. Он еще раз напомнит о событиях тех дней, когда Красная армия, Тульский рабочий полк и участники истребительных батальонов приумножали ратную славу Отчизны и во многом предопределили победный итог битвы за Москву. О том, что традиции патриотизма и сплоченности были и остаются ключевыми факторами Победы — как в Великой Отечественной войне, так и сегодня.

Губернатор поблагодарил Игоря Угольникова за проявленный интерес к региону и выразил уверенность, что проекты будут успешно реализованы в Тульской области.

сегодня, в 16:20 +2
Событие
Дмитрий Миляев встретился с Игорем Угольниковым
Люди
Дмитрий Миляев Игорь Угольников
