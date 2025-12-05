Два туляка-участника СВО получили автомобили с ручным управлением

Транспортные средства вручила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко. Ветеранам СВО с инвалидностью, передвигающимся на кресле-коляске, а также ветеранам с парной ампутацией нижних конечностей, автомобили предоставляются бесплатно в рамках программ поддержки за счет средств в Фонда. В данном случае личные транспорт относится к средствам реабилитации.

Прежде чем получить автомобили, ветераны прошли четырёхмесячный курс обучения управлению транспортным средством в Тульском государственном технологическом колледже. Трижды в неделю они посещали практические занятия на автодроме, а министерство труда и социальной защиты Тульской области организовывало для них доставку на учёбу и обратно на социальном такси.

После успешной сдачи экзаменов и получения водительских прав социальные координаторы подготовили и направили документы ветеранов в экспертный совет фонда для рассмотрения вопроса о предоставлении им технических средств реабилитации. Спустя шесть месяцев ветераны СВО стали успешными обладателями новых отечественных автомобилей.

Анна Домченко — Мы очень рады, что фонд имеет возможность обеспечивать наших защитников современными автомобилями. Для молодых ребят, у которых есть семьи, собственная машина — это не просто транспорт, а возможность быть активными, решать бытовые задачи и продолжать профессионально развиваться». Автомобили «Москвич» были выбраны самими ветеранами, в том числе из-за удобства пересадки с коляски. Право на такую поддержку имеет каждый участник СВО, утративший функцию ног вследствие травмы или ранения. Программа реализуется системно: мы помогаем получить права, в том числе «с нуля», а затем обеспечиваем автомобилем как средством реабилитации. Будем продолжать выдавать машины, так как спрос остается высоким, - сказала Анна Домченко.

Один из новых обладателей автомобиля, Михаил Саввин. Он на протяжении десяти лет служит десантных войсках. С самого начала специальной военной операции он оказался на передовой. Вернулся домой с ранением и прошел реабилитацию.

— Спасибо фонду за эту огромную поддержку. Моя дочка давно мечтает о путешествиях, о рыбалке, о походах… Теперь я смогу исполнить её мечты. И самому стало легче: живу в посёлке, раньше каждый выезд в город был целой операцией. Такси, неудобства, не все машины подходили для коляски… А теперь — полная свобода. Это больше, чем подарок. Это возвращение к жизни, - поделился Михаил Саввин.