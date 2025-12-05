Андрей Дубровский – волонтерам: Вы даете бойцам СВО тепло своих рук и сердец

Поездка состоялась в четверг, 4 декабря, накануне Дня добровольчества. Первой точкой стал молодежный центр «Азимут», где собрались активисты Богородицкого района, депутаты местного совета, сотрудники администрации и ее глава.

Вместе со спикером на встречу приехал и сенатор РФ Николай Воробьев.

Разговаривали о том, что волнует жителей: развитие района, выполнение федеральных и региональных программ, направленных на улучшение жизни богородчан. Обсудили, как работает новый закон о местном самоуправлении.

— Мы ждем от вас обратной связи по нему. Мы — это и депутаты регионального парламента, и сенаторы. Это важно, чтобы при необходимости своевременно внести в него дополнения, — уточнил Николай Воробьев, представляющий интересы Тульской области в Совете Федерации.

Он выразил от имени депутатов и сенаторов благодарность активистам и всем жителям Богородицка за помощь в решении задач, связанных с поддержкой бойцов в зоне СВО.

— Вы находитесь на передовой общения с людьми. Прошу вас внимательно, искренне и тепло относиться ко всем участникам СВО, если они обращаются к вам с любыми вопросами, — подчеркнул Андрей Дубровский. — Да, вопросы могут быть сложными и не всегда понятными, но вы всегда можете обратиться к нам. Мы будем анализировать проблемы. Именно так появляются новые меры поддержки участников СВО и их семей. И их в нашем регионе уже более 70!

Андрей Дубровский затронул довольно болезненную тему — мошенничество с персональными данными бойцов и новый законопроект, который призван защитить их. Его сейчас разрабатывают в Госдуме.

— Недавно мне Рустам (Рустам Доскиев, участник СВО, с которым Андрей Дубровский встречался год назад. — Прим. авт.) написал, что меня внесли в базу «Миротворца». Посмотрел, а там вся информация про меня, даже то, на каких автомобилях я пересекал границу. И все личные данные тоже! Как эта информация туда попала? Призываю всех быть бдительными и внимательными.

Андрей Дубровский поблагодарил активистов за работу и подчеркнул, что поддержка на региональном уровне будет продолжена. В частности, объем финансовой помощи муниципалитетам из бюджета Тульской области в 2026 году составит 51,7 млрд рублей, это на 3,6 млрд рублей больше, чем в текущем году. Средства будут направлены на улучшение качества жизни, развитие экономики и инфраструктуры.

­– Мы прилагаем усилия, чтобы жизнь в городах и поселках региона становилась комфортнее, чтобы молодежь оставалась жить на своей малой родине. С этой целью серьезные финансовые ресурсы направляем на создание комфортных и благоприятных условий для работы, учебы, воспитания детей, — отметил спикер.

После встречи Николай Воробьев добавил:

— ­По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева мы проводим встречи в районах Тульской области с активом. Анализируем результаты Года муниципального депутата и намечаем планы на ближайшую перспективу. Органы местного самоуправления — самая близкая и доступная власть для нашего населения, первое звено, к которому обращаются граждане. Именно поэтому от эффективности диалога между жителями, депутатским корпусом и администрацией зависит оперативное решение жизненно важных вопросов. Именно на местах рождаются инициативы, которые ложатся в основу региональных и федеральных программ, нацпроектов. Благодарю всех жителей за неравнодушие и стремление улучшать качество жизни в родных селах и городах, ­­– подчеркнул сенатор.

Второй точкой рабочего визита стал цех пошива теплой одежды для бойцов СВО, который организовала одна из активисток Богородицка, волонтер Марина Артуровна Шиферштейн. Она мать троих детей. Ее старший сын был мобилизован в сентябре 2022 года и служит в зоне боевых действий до сих пор.

— Я когда первый раз съездила к нему, в Луганск, узнала, что им очень нужны маскировочные сетки. Вернулась домой и с другими такими же женщинами организовала их производство. Ну, производство громко сказано, нас было немного. Но мы стали первыми волонтерами в Тульской области, кто плел маскировочные сети, — рассказывает Марина Артуровна.

Она вспоминала, как ездила на позицию к сыну зимой и видела — парни мерзнут, нужна теплая одежда:

— Любая мать хочет согреть своего ребенка. И я предложила женщинам еще и шить теплое белье. Мы нашли небольшой кабинетик, где поставили три швейные машинки, договорились с фабрикой — нам поставляли обрезки ткани. Я ночью кроила, днем девчонки шили. Уже и не сосчитать, сколько комплектов кофта+шапочка мы сделали. Но у нас есть и рекорд — одну кофту мы сшили из 39 кусочков. И швов на ней не видно!

По словам Марины, недавно администрация Богородицкого района выделила им просторное светлое теплое помещение, с большим раскроечным столом, где свободно разместилось уже с десяток швейных машинок. И если раньше приходили шить 3-5 женщин, то сейчас и 15 могут работать.

На вопрос о то, чем могут жители помочь волонтерской группе «Мы вместе. Богородицк», Марина ответила просто:

— Конечно, нужны деньги для закупки материала и основы для сетей. Или сам материал. Я благодарна волонтерам, которые помогли нам купить швейные машинки. И особенно — Андрею Владимировичу Дубровскому. Он нам каждый месяц выделяет средства на закупку материалов.

От имени своих соратниц Марина поздравила спикера облдумы с прошедшим днем рождения и вручила теплую кофточку, сделанную добрыми руками волонтеров.

Председатель облдумы поблагодарил всех неравнодушных жителей, которые участвуют в оказании поддержки бойцам и их близким, сборе и отправке дополнительных гуманитарных грузов в зону проведения боевых действий.

— Каждый визит в Богородицкий район — это особые эмоции и впечатления. Особенно, когда посещаем наших давних добрых друзей, женщин-волонтеров. Они — реальное объединение фронта и тыла. Еженедельно богородчане формируют и отправляют посылки, по всему району созданы пункты сбора и волонтерские штабы, где плетут маскировочные сети, шьют и вяжут одежду, изготавливают окопные свечи и готовят сублимированные блюда. Вообще, волонтерство — это движение души и сердца. Женщины передают в зону СВО тепло в прямом и переносном смысле: через теплую одежду, сшитую своими руками, и тепло сердца, с которым работали над заказом. Это любовь и забота, которая доходит до наших защитников, согревает их и приближает нашу Победу, ­– считает Андрей Дубровский. — Спасибо за ваш благородный и такой важный труд!