  4. Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»

Люди уверяют, что ежедневно обращаются в УК и администрацию, но получают отписки.

В редакцию Myslo обратились жители ЖК «Баташевский сад», расположенного на улице Самоварной. По словам людей, канализация в их жилом комплексе работает некорректно — топит и подвалы домов, и парковки:

— Подвал дома № 7 затоплен нечистотами, на первых этажах у жильцов из унитаза это всё вытекает в квартиру. Подвалы у нас считаются укрытием, но спуститься туда невозможно! Всё это безобразие стекает с парковки в реку Тулицу, в парке невыносимая вонь канализацией! Я уже молчу про то, как мы передвигаемся с парковки до подъезда по щиколотку в дерьме!

Также люди уверяют, что ежедневно вызывают аварийную службу, но те помочь им не в состоянии. 

сегодня, в 15:51 +4
