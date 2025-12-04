Житель Кимовска оплатил штраф, чтобы не попасть в тюрьму

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В отделении судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области произошло исполнительное производство в отношении местного жителя, осужденного за применение насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей.

Мужчина не спешил пополнять казну, поэтому судебный пристав уведомил его о возбуждении исполнительного производства и разъяснил, что в случае неуплаты долга в суд поступит представление о замене штрафа на иной вид наказания.

Не желая оказаться в местах лишения свободы, должник оплатил уголовный штраф в установленные сроки.