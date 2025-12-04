«Выхожу из положения как могу»: почтальон из Донского рассказала про складирование квитанций в магазине 

Накануне мы писали про обращение жителей микрорайона Комсомольского. По словам людей, уже два месяца свои квитанции на оплату ЖКУ они вынуждены искать в продуктовом магазине. Почтальоны складируют платёжки на столике рядом с прилавком.

После публикации с нами связалась почтальон из этого микрорайона — 47-летняя Елена Шаталина. Женщина объяснила, почему квитанции оказываются в продуктовом магазине, а не в почтовых ящиках:

— Работаю здесь уже три года. Два месяца назад уволились все почтальоны, и я осталась одна. Меня обязывают работать по всему микрорайону без каких-либо доплат — только моя ставка в 14 400 рублей. Поэтому выхожу из положения как могу. Одной мне не под силу разнести всю корреспонденцию. Я говорила с начальством, но мне отвечают в духе, мол, если что-то не нравится, то увольняйся. А я люблю свою работу! Может, огласка поможет, и что-то изменится в лучшую сторону.