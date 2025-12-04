  1. Моя Слобода
В Тульской области будут развивать научно-популярный туризм

Фото Алексея Пирязева.

3 декабря в Москве на полях Международного форума-фестиваля «Студтуризм-2025» прошло финальное мероприятие акселератора по научно-популярному туризму. Команды представили разработанные планы мероприятий для развития этого направления в регионах.

В их числе — концептуальный проект плана мероприятий по развитию научно-популярного туризма в Тульской области до 2030 года.

По словам заместителя министра культуры и туризма Елены Мартыновой, среди преимуществ нашего региона — его географическое положение и транспортная доступность, а также наличие сильных вузов и научных центров.

«Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев ставит задачу закрепления и привлечения талантливой молодежи. Проект представляет собой комплекс мер, направленных на развитие научно-популярного туризма в Тульской области, создание благоприятных условий для молодых ученых и повышение интереса общественности к научным достижениям региона», — подчеркнула Елена Мартынова.

Документ разработала команда специалистов, включая представителей органов власти, образовательных учреждений и туриндустрии. Тульскую область будут продвигать как центр научно-популярного туризма.

Документ включает статистические данные о развитии направления в регионе, перечень ключевых объектов и партнеров, сценарии поведения туристов, инициативы и проекты, а также приоритеты и образы будущего развития.

Так, среди объектов можно выделить технопарки и исследовательские центры Университета Льва Толстого и ТулГУ, Политехнический музей, НОЦ «ТулаТЕХ», ТИК «Октава», научный центр «Археология и реставрация» музея-заповедника «Куликово поле», Тульский областной экзотариум. Они должны быть включены в реестр. Партнерами реализации проекта станут профильные ведомства, туроператоры и промышленные компании. 

Целевая аудитория — молодые люди в возрасте до 35 лет, студенты и аспиранты, семьи с детьми.

Им предложат посещение музеев, лабораторий, производств, участие в квестах, викторинах и других событиях.

Гостями региона становятся миллионы экскурсантов. Задача проекта в том числе увеличить продолжительность пребывания гостей в Тульской области, обеспечив развитие необходимой инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Согласно разработанному плану, к 2030 году число туристов по научно-популярному направлению должно превысить 50 тысяч человек.

