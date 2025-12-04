В центре Тулы сегодня запретят продажу спиртного

В пятницу, 5 декабря, в 18.00 на площади Ленина начнётся торжественное открытие Губернского катка и главной новогодней ёлки города. В соответствии с законодательством, в радиусе километра от места проведения массовых мероприятий не допускается продажа алкоголя.

Запрет вступает в силу за три часа до начала мероприятия, действует во время его проведения и через три часа после завершения. Таким образом, реализация алкогольной продукции, включая пиво, сидр, медовуху и т. д., будет приостановлена в центре города в 15.00.