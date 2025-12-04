  1. Моя Слобода
Тулякам рассказали, чем можно подкармливать белок и птиц в парках

Главное — регулярность и безопасная локация.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 4 декабря, отмечается День угощения птиц и белок. Об этом сообщили в «Тульских парках». Специалисты рассказали, что входит в их подходящий зимний паёк. 

Для синиц, дятлов, поползней: 

  • Сало: несоленое, некопченое сало на бечевке — лучший высококалорийный подарок. 
  • Семечки: сырые подсолнечные и тыквенные. 

Для белочек: 

  • Орехи: грецкие (лучше расколоть пополам), фундук, кедровые орехи в скорлупе. Белка должна их разгрызть — это жизненная необходимость для её зубов.
  • Семечки: сырые подсолнечные.

Что нельзя? 

  • Хлеб и сдоба: вызывают брожение и несварение. 
  • Солёное, жареное, сладкое (печенье, крекеры): ведут к нарушению обмена веществ и болезням почек. 
  • Испорченные продукты. 

 Как подкармливать? 

  1. Регулярность. Если начали подкармливать, то делайте это регулярно. Животные начнут рассчитывать на вашу «столовую». 
  2. Безопасная локация. Размещайте кормушки подальше от оживлённых тропинок. 
  3. Чистота — залог здоровья. Периодически очищайте кормушки от шелухи. 
  4. Экологичная упаковка.

