Тулякам рассказали, чем можно подкармливать белок и птиц в парках

Сегодня, 4 декабря, отмечается День угощения птиц и белок. Об этом сообщили в «Тульских парках». Специалисты рассказали, что входит в их подходящий зимний паёк.
Для синиц, дятлов, поползней:
- Сало: несоленое, некопченое сало на бечевке — лучший высококалорийный подарок.
- Семечки: сырые подсолнечные и тыквенные.
Для белочек:
- Орехи: грецкие (лучше расколоть пополам), фундук, кедровые орехи в скорлупе. Белка должна их разгрызть — это жизненная необходимость для её зубов.
- Семечки: сырые подсолнечные.
Что нельзя?
- Хлеб и сдоба: вызывают брожение и несварение.
- Солёное, жареное, сладкое (печенье, крекеры): ведут к нарушению обмена веществ и болезням почек.
- Испорченные продукты.
Как подкармливать?
- Регулярность. Если начали подкармливать, то делайте это регулярно. Животные начнут рассчитывать на вашу «столовую».
- Безопасная локация. Размещайте кормушки подальше от оживлённых тропинок.
- Чистота — залог здоровья. Периодически очищайте кормушки от шелухи.
- Экологичная упаковка.