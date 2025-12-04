Тулякам рассказали, чем можно подкармливать белок и птиц в парках

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 4 декабря, отмечается День угощения птиц и белок. Об этом сообщили в «Тульских парках». Специалисты рассказали, что входит в их подходящий зимний паёк.

Для синиц, дятлов, поползней:

Сало: несоленое, некопченое сало на бечевке — лучший высококалорийный подарок.

Семечки: сырые подсолнечные и тыквенные.

Для белочек:

Орехи: грецкие (лучше расколоть пополам), фундук, кедровые орехи в скорлупе. Белка должна их разгрызть — это жизненная необходимость для её зубов.

Семечки: сырые подсолнечные.

Что нельзя?

Хлеб и сдоба: вызывают брожение и несварение.

Солёное, жареное, сладкое (печенье, крекеры): ведут к нарушению обмена веществ и болезням почек.

Испорченные продукты.

Как подкармливать?