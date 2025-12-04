  1. Моя Слобода
Щекинское ПХ «Лазаревское» подтвердило суду готовность цеха к работе

Поводом для разбирательства стали неудовлетворительные итоги проверки Роспотребнадзора.

Щекинское ПХ «Лазаревское» подтвердило суду готовность цеха к работе
Фото Артема Жильцова

Щекинский межрайонный суд провёл слушание по административному правонарушению в отношении ООО «ПХ «Лазаревское». В ходе проверки были выявлены отдельные замечания к работе цеха термообработки. 

Сотрудники предприятия вину в совершении административного правонарушения полностью признали с нарушениями согласились. По итогам рассмотрения дела суд приостановил работу цеха термообработки на 90 суток. Руководство учло замечания и провело комплекс мероприятий, чтобы все процессы соответствовали требованиям.

Представители ООО «ПХ «Лазаревское» подтвердили готовность цеха к работе, предоставив фото- и видеоматериалы обновлённого цеха с полным соответствием нормам.

— Все необходимые работы выполнены, замечания учтены. В преддверии Нового года мы хотим обеспечить покупателей привычной для них качественной, безопасной и вкусной продукцией, — отметила глава агрохолдинга Кристина Романовская.

Суд приобщил к материалам дела все документы, включая приказ руководителя компании о создании внутренней комиссии для дополнительного контроля за работой цеха.

4 декабря, в 19:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
суд нарушение санитарных норм Управление Роспотребнадзора по Тульской области административное приостановление деятельности
Прочее
Тульская область Щекинский район
