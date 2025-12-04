  1. Моя Слобода
Проверку системы оповещения населения в Туле перенесли

Она состоится 8 декабря.

Проверку системы оповещения населения в Туле перенесли

Проверку системы оповещения в Тульской области перенесли с 5 на 8 декабря. В этот день будут проверять ее работоспособность. 

Напомним, проверка носит технический характер и необходима для повышения качества работы системы.

сегодня, в 17:05
