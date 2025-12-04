Прокуратура нашла нарушения в работе гипсового завода в Новомосковске

Предприятие не согласовало с надзорным органом мероприятия по снижению выбросов во время непогоды.

Фото Артема Жильцова

Тульская природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры области провела проверку исполнения ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» законодательства об охране атмосферного воздуха.

Выяснилось, что предприятие не согласовало с министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии мероприятия по уменьшению вредных выбросов во время неблагоприятных метеорологических условий.

Директору завода было внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения были устранены.О тветственное должностное лицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации сооружений.