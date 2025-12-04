Прокуратура нашла нарушения в работе гипсового завода в Новомосковске

Тульская природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры области провела проверку исполнения ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» законодательства об охране атмосферного воздуха.
Выяснилось, что предприятие не согласовало с министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии мероприятия по уменьшению вредных выбросов во время неблагоприятных метеорологических условий.
Директору завода было внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения были устранены.О тветственное должностное лицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации сооружений.