Появились кадры с места падения обломков БПЛА у детсада в Туле

Сегодня, 4 декабря, в ходе утреннего отражения атаки украинских БПЛА обломки повредили оконные конструкции одного из детских садов в Туле. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Детей временно перевели в другое учреждение.
Видно, что в некоторых кабинетах выбило окна.
