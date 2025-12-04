  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Появились кадры с места падения обломков БПЛА у детсада в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Появились кадры с места падения обломков БПЛА у детсада в Туле

Видно, что в некоторых кабинетах выбило окна.

Появились кадры с места падения обломков БПЛА у детсада в Туле

Сегодня, 4 декабря, в ходе утреннего отражения атаки украинских БПЛА обломки повредили оконные конструкции одного из детских садов в Туле. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. 

иаппипипевнтрент.jpg

photo_2025-12-04_12-16-51.jpg

Детей временно перевели в другое учреждение. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:38 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бпла обломки детский сад окна
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
сегодня, в 07:00, 85 1060 5
В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей
Дежурная часть
В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей
сегодня, в 14:26, 65 1283 1
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года
Жизнь Тулы и области
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года
сегодня, в 14:01, 37 1896 -2
В Туле обломки БПЛА повредили окна детского сада
Жизнь Тулы и области
В Туле обломки БПЛА повредили окна детского сада
сегодня, в 10:13, 35 9508 -5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Это просто жесть!»: туляки пожаловались на состояние трамвайных путей на Коминтерна
«Это просто жесть!»: туляки пожаловались на состояние трамвайных путей на Коминтерна
Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox в России
Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox в России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.