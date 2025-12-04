  1. Моя Слобода
  Мошенники стали представляться сотрудниками поликлиник
Мошенники стали представляться сотрудниками поликлиник

Будьте внимательны!

Фото Алексея Пирязева.

Злоумышленники звонят гражданам с просьбой «подтвердить личные данные» или «сменить прикрепление к поликлинике».

«Медицинские учреждения никогда не запрашивают персональные данные через мессенджеры, СМС или звонки», — предупредили правоохранители.

Все необходимые документы поликлинике можно предоставлять только через официальный сервис «Госуслуги», отметили в МВД.

Напомним, узнать, к какой поликлинике вы прикреплены, можно только через официальный портал — gosuslugi.ru. Сменить прикрепление — также через «Госуслуги» или лично в выбранной поликлинике при наличии необходимых документов.

сегодня, в 10:41
