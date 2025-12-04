Как в Туле отметят Новый год: афиша

О праздничных мероприятиях в областной столице рассказала городская администрация.

Фото Алексея Пирязева.

Основные праздничные мероприятия на площади Ленина в Туле пройдут с 31 декабря по 7 января.

31 декабря с 22.00 до 1.00 1 января в центре города туляки встретят Новый год. Здесь пройдет видеотрансляция поздравления Президента РФ, новогодних концертно-развлекательных программ.

1 января в 12.00 пройдет легкоатлетический «Забег обещаний» — спортивный праздник.

2 января с 17.00 можно отметить «Новый год по-русски» — посетить музыкальную интерактивную программу.

3 января в 17.00 на площадь приглашаются «Русские богатыри» для участия в интерактивном силовом шоу.

4 января в 17.00 на площади Ленина пройдет «Зимний шаробум» с концертной программой, детской анимацией, новогодней фотозоной в традициях русских сказок.

5 января в 17.00 для туляков проведут музыкально-развлекательный новогодний вечер «Русский колорит».

6 января с 17.00 можно посетить семейную концертно-развлекательную программу «Раз в крещенский вечерок».



Завершится программа 7 января «Мандариновым Рождеством» — семейной концертно-развлекательной программой.

На протяжении всех новогодних праздников на площади Ленина будут работать Губернский каток, новогодние арт-объекты и гастрономическая ярмарка.