Хоккеист Ковалев, фигуристы Степанова, Букин, Слуцкая: на открытии Губернского катка выступят звезды спорта

Фото Дмитрия Дзюбина.

5 декабря на площади Ленина состоится торжественное открытие Губернского катка, главной новогодней ели Тулы и новогодней ярмарки.

В 17.00 на основном льду выступят члены сборной команды России, участники первенства России и финала Гран-при России, двукратные серебряные и бронзовые призеры этапов Гран-при, победители и призеры международных и всероссийских турниров — Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов; участники этапов Гран-при России, победители и призеры всероссийских и международных соревнований — Кристина Чернышева и Семён Фитерман.

В 17.10 пройдет мастер-класс от хоккейной команды «Красная машина» для тульской детской команды «Тигры» с участием Алексея Ковалёва — олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли. В это же время на празднике выступит финалистка ТВ-шоу «Голос. Дети.» и победительница конкурса «Детская Новая волна» Анна Волкова.

В 18.20 на основной лед вместе с профессиональными спортсменами выйдут юные воспитанники детской школы «Академии Михайлова». Игроки тульской молодежки Егор Скутин, Никита Вахрушев, Александр Андрияшев, Матвей Тофт и Аким Селиверстов проведут открытую тренировку и сыграют с детьми в товарищеском матче.

В 19.30 начнется официальная церемония открытия катка.

В 19.42 перед гостями выступят четырехкратные призеры чемпионата Европы, четырехкратные чемпионы России — Александра Степанова и Иван Букин.

В 19.47 с приветственным словом выступят вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, обладатель кубка Стэнли Алексей Ковалев и звезда фигурного катания, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

В 19.50 на малом Губернском катке хоккеисты из молодежной команды «Академии Михайлова» впервые проведут мастер-класс для детей участников СВО, многодетных семей и всех желающих.

В 19.55 состоится выступление артистов шоу звезды фигурного катания, двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой «Лед — это…», а сразу после стартует ее мастер-класс.

На площади установят два мультимедийных экрана и звуковое оборудование. Телеканал «Первый Тульский» покажет в прямом эфире церемонию открытия катка.

Торжественная часть завершится массовым катанием с 21.00 до 22.00.

В этом сезоне на площади Ленина будет проведен турнир для дворовых команд «Золотая шайба». В нем примет участие более 100 команд.

Напомним, что в этом году по поручению губернатора для проката откроют два ледовых поля: для взрослых — 26×60 м, для детей — 20×40 м. Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00.

Билет на Губернский каток можно бесплатно забронировать на сайте (за 2 часа до начала сеанса) или получить в пункте регистрации при входе (за 1 час до начала сеанса).