«Это просто жесть!»: туляки пожаловались на состояние трамвайных путей на Коминтерна

А мы съездили и проверили эту информацию. И ужаснулись.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки пожаловались на состояние трамвайных путей на улице Коминтерна. Жалобу они прислали в редакцию Myslo.

— А тут точно безопасно ездить? Каждый раз проезжаю мимо на трамвае и надеюсь, что проскочим тут без происшествий. Но состояние этих путей — просто жесть! — написал нам читатель.

Наш фотокорреспондент съездил на место и заснял этот участок. Выглядит, конечно, страшновато. Myslo направил запрос в администрацию города с вопросом о том, когда на Коминтерна трамвайные пути приведут в порядок.

Смотрите сами:

Напомним, в 2024 году эта проблема обсуждалась в администрации Тулы. Сити-менеджер Илья Беспалов комментировал тогда:

— Руководству МКП «Тулгорэлектротранс» дано поручение осметить наиболее проблемные, изношенные участки. Мы посчитаем, сколько это будет стоит и, исходя из первичной необходимости, определим те объекты, которые будем делать в следующем году. Мы обязательно это будем делать, чтобы за несколько лет привести большую часть трамвайных путей в исправное состояние.