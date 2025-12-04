Дмитрий Миляев и Алексей Дюмин поздравили «Молодой Коммунар» с 100-летием

Поздравительный адрес в честь юбилея газеты направил Помощник Президента России Алексей Дюмин. В нем, в частности, говорится:

«Молодой коммунар» — это всегда особый взгляд, интересная подача информации, искренняя забота о читателе. Целый век газета ищет ответы на актуальные вопросы современности. Всегда находится на острие событий, откликаясь на всё, что происходит в регионе и волнует его жителей. Уделяет особое внимание промышленной Туле, следит за жизнью прославленных тульских предприятий и их работников. Газета завоевала любовь туляков, ее заслуги не раз отмечали на творческих конкурсах самого разного уровня. Спасибо вам за высокое мастерство, преданность профессии, отзывчивость и неравнодушие, любовь к стране и родному краю».

Коллектив и ветеранов издания поздравил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Вместе со своим читателем издание преодолело непростые периоды индустриализации, коллективизации, тяжелые послевоенные годы. Газета рассказывала о трудовых подвигах туляков, вдохновляла на передовые свершения. Героями ваших материалов становятся рабочие и крестьяне, учителя и врачи, спортсмены и деятели культуры. На своих страницах вы всегда поднимаете острые, важные для наших жителей вопросы».

По словам главы региона, благодаря активности репортёров газеты в семидесятые был воссоздан исторический рубеж обороны города-героя в 1941 году и по его протяжённости установлены памятные знаки, которые сегодня можно увидеть на подъездах к Туле.

«Молодой коммунар» стал единственным изданием нашего региона, представленным в сборнике, вышедшем к юбилею Дня российской печати «300 лет — 300 газет».

Губернатор лично поздравил генерального директора компании-издателя газеты — ООО «Молодой и К» Тамару Головину.

Дмитрий Миляев вручил награды Тамаре Головиной, коллективу и ветеранам «МК».