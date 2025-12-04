  1. Моя Слобода
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года

После предостережений слуги народа исправили недочеты.

Фото прокуратуры Тульской области.

Отдельные депутаты Тульской городской Думы не представили в полном объеме сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023–2024 годы, не указав ряд счетов в банках, а также сведения о недвижимом имуществе. 

«Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района главе муниципального образования Тула представления», — отметили в региональной прокуратуре. 

Десяти депутатам направили предостережения, один депутат привлечен к дисциплинарной ответственности. Уточняется, что после проверки все депутаты предоставили уточненные сведения о доходах, расходах, имуществе. 

сегодня, в 14:01 −2
