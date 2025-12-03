В Веневском районе фермера оштрафовали за заросшие сорняком сельхозземли

Ему нужно было следить за участком площадью 187 гектаров.

Фото Алексея Пирязева.

Осенью 2025 года специалисты Россельхознадзора проверили фермера, который является долевым собственником земельных участков сельхозназначения в Веневском районе.

Выяснилось, что он не исполнил предписание ведомства об улучшении сельхозземли площадью около 187 гектаров. Участки заросли сорняками и кустарниками, не использовались для сельского хозяйства.

За невыполнение требований против предпринимателя возбудили административное дело и снова обязали устранить нарушения. Суд признал его виновным и назначил штраф.