Фото Алексея Пирязева.

В Туле зальют еще два катка. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Изначально сумма контракта была 3 миллиона, однако в ходе торгов победитель аукциона предложил сумму в 1,6 миллиона рублей.

Покататься на коньках можно будет в пос. Петелино, на

улице Кауля в разрезе домов № 3, к. 3; 5, к.3; 7 к. 3; 7, к.4 и улице Новомосковской в разрезе домов № 9-а, 11-а, 13-а, 15-а.

Период заливки катков — декабрь 2025 года при наличии устойчивой отрицательной температуры продолжительностью не менее 5 дней.

Подрядчик обязан:

Ежедневно мониторить состояние ледового покрытия.

Немедленно устранять дефекты льда (трещины, сколы, ямы, наплывы) после их выявления либо по заявке заказчика, ограждая место ремонта.

Своевременно очищать каток от снега, осколков льда и мусора.

В документах также указано, что каждый выезд подрядчика на обслуживание катка должен фиксироваться фотографиями «до» и «после».