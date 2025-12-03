В Туле за 150 млн рублей продают дом-дворец

В Туле на продажу выставлен, пожалуй, самый дорогой дом в регионе. Он располагается в поселке Петровском в Тульском проезде и стоит каких-то 150 миллионов рублей.

«Уникальноe предложениe!!! Продается один из самых роскошных домов в городe. Высокопрофессиональная работa архитекторов, конструкторов, инженеров и дизайнеров в совокупности c высокими требованиями и самыми смелыми фантазиями заказчикa привели к рождению этогo шедевра», — пишет о лоте автор объявления.

В трехэтажном строении шесть комнат, имеется собственный гараж и спортивная площадка. Продавец не против обоснованного торга, и покупка дома возможна в ипотеку.