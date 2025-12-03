  1. Моя Слобода
  В Туле активизировались мошенники, предлагающие замену счётчиков
В Туле активизировались мошенники, предлагающие замену счётчиков

Выдавая себя за сотрудников энергосбытовой компании, они пытаются узнать персональные данные потенциальных жертв.

В Туле активизировались мошенники, предлагающие замену счётчиков
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области злоумышленники представляются сотрудниками энергосбыта, обзванивают жителей и предлагают «срочную замену счётчика», пытаясь узнать код из смс-сообщения и персональные данные потенциальных жертв.

Помните: энергетики не звонят через WhatsApp или Telegram, не запрашивают коды подтверждения из смс, пароли, любую другую личную информацию и не отправляют смс с просьбой перевести деньги.

Если вам звонят по вопросам замены или проверки счётчиков — уточните данные абонента и организацию, которую он представляет. Проверить сведения можно по официальным телефонам компаний-подрядчиков:

  • ООО «Глонасс-Т» – 8(812)407-37-62,
  • ООО «ЭнергоПромРесурс» – 8(980)562-04-10,
  • ИП Борников А. С. – 8(915)680-24-14.

сегодня, в 18:33 0
