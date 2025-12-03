  1. Моя Слобода
  В Тульской области отметили Международный день инвалидов
В Тульской области отметили Международный день инвалидов

Торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате, состоялось в Тульском городском концертном зале.

В Тульской области отметили Международный день инвалидов

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев зачитал гостям поздравительный адрес от Дмитрия Миляева. В нем, в частности, говорится:

– Для нас крайне важно, чтобы каждый человек в Тульской области чувствовал себя востребованным и жил полноценной жизнью. Поэтому Правительство региона планомерно работает над созданием безбарьерной среды: адаптирует социальные объекты и общественный транспорт, оказывает адресную поддержку, развивает инклюзивное образование и адаптивный спорт, помогает в трудоустройстве.

Повышенное внимание уделяется поддержке семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Искренне благодарю специалистов социальных служб, медицинских работников, тренеров, волонтеров, педагогов – всех, кто своим профессионализмом и душевной теплотой ежедневно помогает людям с инвалидностью раскрывать таланты, укреплять здоровье и уверенно достигать поставленных целей. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы Тульская область становилась территорией равных возможностей, где царят уважение, забота и взаимопомощь.

bisvowlpogtlmamhyfrnomvy3htg2u18.jpg

Впервые в регионе 20 родителей, опекунов и попечителей, чья жизнь посвящена заботе и реабилитации детей с инвалидностью, были награждены медалью «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка». 

Михаил Пантелеев отметил, что в Тульской области проживает более 130 тысяч человек с инвалидностью. Особое внимание уделяется комплексной реабилитации. Она направлена не только на восстановление здоровья, но и на социальную интеграцию, обучение новым навыкам и профессиональную адаптацию.

Сердцем этой системы стал новый Тульский областной центр реабилитации инвалидов. Это современное учреждение, работающее по принципу «одного окна», где применяется комплексный подход – от помощи самым маленьким детям до трудовой адаптации. 

В рамках госпрограммы Тульской области «Доступная среда» ежегодно проводятся работы по адаптации приоритетных объектов в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, спорта, а также оказывается дополнительная мера социальной поддержки на ремонт и приобретение жилья, адаптированного для инвалида-колясочника.

14k7u9own35b1f6wwjc88vosty26h3pm.jpg

– Обращаясь к нашим жителям с ограниченными возможностями здоровья, я хочу сказать, что вы – поистине уникальные люди. Ваше мужество, стойкость в преодолении жизненных трудностей, сила духа заслуживают самого глубокого уважения, – сказал Михаил Пантелеев.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова вручила Благодарственные письма губернатора и Почетные грамоты правительства активистам районных организаций Всероссийского общества инвалидов. Министр образования региона Оксана Осташко поздравила победителей и призеров Национального чемпионата «Абилимпикс».

Мероприятие завершилось праздничным концертом. Гости также смогли принять участие в мастер-классах, интерактивных выставках, получить консультации на профильных площадках, посетить областную выставку творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья.

сегодня, в 19:10 −3
