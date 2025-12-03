В Тульской области более 5000 выпускников написали итоговое сочинение

3 декабря в Тульской области 5135 одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение, 110 — итоговое изложение. Об этом рассказали в министерстве образования региона.
Комплект тем итогового сочинения:
- Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?
- Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?
- Что в семье самое главное?
- Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?
- В. М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?
- Зачем современному языку устаревшие слова?
Проверяют сочинения и изложения комиссии образовательных организаций. Работы должны соответствовать двум требованиям: объем содержит не менее 250 слов, самостоятельность написания.
Оценивают по следующим критериям: соответствие теме, аргументация с привлечением литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность.
Выпускники смогут ознакомиться с результатами не позднее 17 декабря.
Для повторно допущенных (получивших «незачет» или не явившихся по уважительной причине, подтвержденной документально) предусмотрены дополнительные даты — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.