В Тульской области более 5000 выпускников написали итоговое сочинение

Это одно из обязательных условий для допуска к государственной итоговой аттестации.

Фото Алексея Пирязева.

3 декабря в Тульской области 5135 одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение, 110 — итоговое изложение. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

Комплект тем итогового сочинения:

  • Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?
  • Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?
  • Что в семье самое главное?
  • Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?
  • В. М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?
  • Зачем современному языку устаревшие слова?

Проверяют сочинения и изложения комиссии образовательных организаций. Работы должны соответствовать двум требованиям: объем содержит не менее 250 слов, самостоятельность написания.

Оценивают по следующим критериям: соответствие теме, аргументация с привлечением литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность.

Выпускники смогут ознакомиться с результатами не позднее 17 декабря.

Для повторно допущенных (получивших «незачет» или не явившихся по уважительной причине, подтвержденной документально) предусмотрены дополнительные даты — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Фотограф
сегодня, в 11:22
