В Тульской области активно циркулируют вирусы гриппа А

В Тульской области за прошедшую неделю зарегистрировано 4288 случаев гриппа и ОРВИ. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 21,6%.
Активно циркулируют вирусы гриппа, преимущественно гриппа А. В ведомстве отметили, что эпидемические пороги на территории области не превышены.
В условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций врачи рекомендуют:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом;
- избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ;
- сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- используйте средства защиты органов дыхания, а также соблюдайте социальную дистанцию при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
- соблюдайте респираторный этикет: чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб;
- регулярно обеззараживайте гаджеты;
- соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
- чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.