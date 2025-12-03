В Тульской области активно циркулируют вирусы гриппа А

Эпидемические пороги на территории региона не превышены.

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за прошедшую неделю зарегистрировано 4288 случаев гриппа и ОРВИ. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 21,6%.

Активно циркулируют вирусы гриппа, преимущественно гриппа А. В ведомстве отметили, что эпидемические пороги на территории области не превышены.