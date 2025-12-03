  1. Моя Слобода
В Тульской области активно циркулируют вирусы гриппа А

Эпидемические пороги на территории региона не превышены.

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за прошедшую неделю зарегистрировано 4288 случаев гриппа и ОРВИ. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 21,6%.

Активно циркулируют вирусы гриппа, преимущественно гриппа А. В ведомстве отметили, что эпидемические пороги на территории области не превышены.

В условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций врачи рекомендуют:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом;
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ;
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • используйте средства защиты органов дыхания, а также соблюдайте социальную дистанцию при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте респираторный этикет: чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб;
  • регулярно обеззараживайте гаджеты;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.
 
 
 

