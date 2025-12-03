В Минздраве уточнили, каких онкобольных из Тульской области будут направлять в Ульяновскую

Маршрутизация пациентов будет осуществляться в рамках подписанного в апреле 2025 года соглашения с Федеральным медико-биологическим агентством.

Тульских пациентов с тяжелыми формами онкологии будут лечить в Центре медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщало накануне пресс-служа правительства региона.

Отмечалось, что доставлять пациентов на лечение будут за счет бюджета Тульской области.

В минздраве региона уточнили, что направление на лечение в Ульяновскую область будут получать пациенты, которые нуждаются в сложных видах радионуклидной диагностики и лечения.

Такая же практика сотрудничества с крупными федеральными центрами ведется по кардиологии и другим медицинским направлениям: кардиологии, онкологии.