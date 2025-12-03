Фото читателя.

По дороге на работу туляк сфотографировал редкое природное явление — ледяные волосы. По его словам, фотографии сделаны в Щегловской Засеке.

Отметим, что встретить такое удается нечасто. Ледяные волосы — весьма редкое природное явление, когда из влажной гниющей древесины вырастают тонкие нити льда. Они образуются при температуре около 0 °C из-за сочетания влаги, мороза и работы особых грибков. Лед растет очень медленно, выдавливаясь из пор дерева.

Нити могут быть тоньше человеческого волоса. Явление крайне хрупкое — разрушается от ветра, солнца и прикосновения.