Рейд «Безопасный автобус» в Тульской области: за неделю более двухсот нарушений ПДД
К ответственности привлекли 3 юридических и 16 должностных лиц.
Фото Госавтоинспекции Тульской области.
С 25 по 30 ноября сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проверили 1283 автобуса, из них более 200 транспортных средств, задействованных в перевозке детей.
По итогам к административной ответственности привлечено 225 водителей автобусов, из них:
— 46 по части 1 статьи 12.5 ч.1 (управление транспортным средством с технеисправностями);
— 14 по части 1.1 статьи 12.5 (отсутствие диагностических карт);
— 1 по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством, не имея соответствующего права);
— 1 по части 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения);
— 7 по статье 12.23 (нарушение правил перевозки пассажиров);
— 13 по части 1 статьи 11.23 (отсутствие тахографа, нарушение режима труда и отдыха водителей);
— 5 по части 2,3 статьи 12.31.1 (отсутствие прохождения водителями предрейсового медицинского осмотра и предрейсового контроля технического состояния транспортного средства).
Кроме того, к административной ответственности привлекли 3 юридических и 16 должностных лиц.
