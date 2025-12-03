  1. Моя Слобода
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер.

Фото Артема Жильцова.

В четверг в регионе сохранится облачная погода. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днём — от -3 до +3 градусов. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.

1.jpg

сегодня, в 07:00 +4
Жизнь Тулы и области
