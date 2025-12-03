  1. Моя Слобода
Почти пять тысяч жителей Тульской области воспользовались электронными госуслугами в ноябре

Чаще всего жители искали, как оформить меры соцподдержки.

Почти пять тысяч жителей Тульской области воспользовались электронными госуслугами в ноябре
Фото Алексея Пирязева.

В ноябре жители Тульской области получили 4936 электронных услуг на «Госуслугах 71», рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Самый популярный запрос — предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. За месяц туляки направили 557 заявлений. 

В топ также вошли услуги: 

  • для проверки статуса заявления в школу или детский сад,
  • о единовременной денежной выплате военнослужащим ,
  • о получении информации в электронном виде о размерах социальных выплат и мерах социальной поддержки.

Напомним, региональный портал государственных и муниципальных услуг Тульской области был запущен в 2013 году. Сейчас на сайте доступно 369 услуг.

Фотограф
сегодня, в 15:52 +2
Место
Тульская область
Прочее
госуслуги запросы
