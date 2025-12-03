Новый анализатор вдвое ускорил диагностику ВИЧ-инфекции в Тульской области

Фото минздрава Тульской области.

В Тульский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями поступил современный в автоматический биохимический анализатор.



Он выполняет до 800 фотометрических тестов в час — в 2 раза больше по сравнению с прежним оборудованием. Новый аппарат помогает врачам быстрее получать результаты анализов и назначать или корректировать лечение.



Одним из ключевых преимуществ является его вместительность: анализатор оснащен 90 позициями для рутинных образцов пациентов, а также 25 отдельными позициями для контрольных образцов и калибраторов.

«Роторы для реагентов оснащены системой охлаждения, что исключает необходимость перемещать реагенты в холодильник после каждого использования. Теперь, пока анализатор включен, реагенты могут безопасно храниться прямо в аппарате, сохраняя свою стабильность», — сказала заведующая клинико-диагностической лаборатории Центра Наталья Шарапова.

Первый образец обрабатывается всего за 14 минут, а каждый последующий результат выдается в течение одной минуты.