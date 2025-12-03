  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Новый анализатор вдвое ускорил диагностику ВИЧ-инфекции в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Новый анализатор вдвое ускорил диагностику ВИЧ-инфекции в Тульской области

Он выполняет до 800 фотометрических тестов в час.

Новый анализатор вдвое ускорил диагностику ВИЧ-инфекции в Тульской области
Фото минздрава Тульской области.

В Тульский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями поступил современный в автоматический биохимический анализатор.

Он выполняет до 800 фотометрических тестов в час — в 2 раза больше по сравнению с прежним оборудованием. Новый аппарат помогает врачам быстрее получать результаты анализов и назначать или корректировать лечение.

Одним из ключевых преимуществ является его вместительность: анализатор оснащен 90 позициями для рутинных образцов пациентов, а также 25 отдельными позициями для контрольных образцов и калибраторов.

«Роторы для реагентов оснащены системой охлаждения, что исключает необходимость перемещать реагенты в холодильник после каждого использования. Теперь, пока анализатор включен, реагенты могут безопасно храниться прямо в аппарате, сохраняя свою стабильность», — сказала заведующая клинико-диагностической лаборатории Центра Наталья Шарапова.

Первый образец обрабатывается всего за 14 минут, а каждый последующий результат выдается в течение одной минуты. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:37 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
анализы вич-инфекция
Погода в Туле 3 декабря: до +3 градусов, гололед и туман
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 3 декабря: до +3 градусов, гололед и туман
сегодня, в 07:00, 148 1152 6
Подрезали и сбежали: в Туле ищут очевидцев ДТП 
Дежурная часть
Подрезали и сбежали: в Туле ищут очевидцев ДТП 
сегодня, в 11:02, 38 1940 1
Туляков просят анонимно рассказать о случаях коррупции
Жизнь Тулы и области
Туляков просят анонимно рассказать о случаях коррупции
сегодня, в 10:21, 35 806 3
Туляки выступили против предстоящего концерта Ларисы Долиной
Жизнь Тулы и области
Туляки выступили против предстоящего концерта Ларисы Долиной
вчера, в 20:30, 111 10585 45

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Экстремисту из Тулы на 2 года запретили пользоваться интернетом
Экстремисту из Тулы на 2 года запретили пользоваться интернетом
В Веневском районе фермера оштрафовали за заросшие сорняком сельхозземли
В Веневском районе фермера оштрафовали за заросшие сорняком сельхозземли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.