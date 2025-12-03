  1. Моя Слобода
На каких улицах Тулы не будет электричества 4 декабря

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • Орловское шоссе, 66-82 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
  • ул. Марата, 38-46 (чётн.), 37-51 (нечётн.), 36-а, 38-а,
  • ул. Папанина, 33-а,
  • ул. Металлистов, 12б, 14, 16, 16в, 18, 20, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 17,
  • ул. Кауля, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 13-а,
  • ул. Оборонная, 87, 89, 91 к. 1, 2, 3,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 26-57, 28-а, 30-а, 55-а,
  • ул. Ивана Франко, 2-а, 7, 13,
  • пр-д Айвазовского, 12-а,
  • ул. Дачная, 9, 29,
  • пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 6-11,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
  • ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а,
  • ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • пос. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-46 (чётн.), 21, 23, 40-а.

 

вчера, в 21:52 +1
