На каких улицах Тулы не будет электричества 4 декабря

Публикуем список адресов:
- Орловское шоссе, 66-82 (чётн.),
- ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
- ул. Марата, 38-46 (чётн.), 37-51 (нечётн.), 36-а, 38-а,
- ул. Папанина, 33-а,
- ул. Металлистов, 12б, 14, 16, 16в, 18, 20, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д,
- ул. Дмитрия Ульянова, 17,
- ул. Кауля, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 13-а,
- ул. Оборонная, 87, 89, 91 к. 1, 2, 3,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
- ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
- ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
- пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
- Епифанское шоссе, 26-57, 28-а, 30-а, 55-а,
- ул. Ивана Франко, 2-а, 7, 13,
- пр-д Айвазовского, 12-а,
- ул. Дачная, 9, 29,
- пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а, 21-б, 27, 28, 30,
- ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.),
- ул. Жуковского, 6-11,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
- ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а,
- ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
- пос. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-46 (чётн.), 21, 23, 40-а.