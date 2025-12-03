Дмитрий Миляев вошел в состав Президиума «Ассоциации юристов России»

Такое решение было принято на IX-м Съезде общероссийской общественной организации, который состоялся в Москве.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Участники мероприятия подвели итоги работы Ассоциации за 2025 год и избрали новый состав органов её управления. По решению членов съезда губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вошел в состав Президиума Ассоциации.

– Благодарю за поддержку моей кандидатуры членов Ассоциации юристов России и лично её председателя Сергея Вадимовича Степашина, – сказал Дмитрий Вячеславович. – Членство в Президиуме Ассоциации позволит формировать актуальные для регионов ключевые темы для их дальнейшего рассмотрения на площадке Госсовета и в федеральных органах исполнительной власти.

Съезд состоялся в День юриста. Дмитрий Миляев поздравил всех причастных к этой профессии. Особые поздравления он адресовал представителям юридического сообщества Тульской области:

– Вы создаете правовые условия для социально-экономического развития региона, защищаете интересы жителей. Желаю уверенности в своих силах, мудрости при принятии решений и неизменной поддержки близких. Пусть ваша энергия и профессионализм и дальше служат на благо Тульской области и всей России! – подчеркнул губернатор.

После завершения съезда в колонном зале Дома Союзов прошла церемония, посвященная Дню юриста, с вручением Высшей юридической премии «Юрист года».