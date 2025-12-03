  1. Моя Слобода
Белгородцы раскритиковали цены билетов на концерты SHAMANа: выступления отменены

Ярослав Дронов планирует выступить в Туле в последний день января.

Белгородцы раскритиковали цены билетов на концерты SHAMANа: выступления отменены

На днях Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» основательно «прошёлся» по высоким ценам на концерты SHAMAN в Белгороде:

«Билеты на концерт Шамана в Белгороде стоят от трех до девяти тысяч рублей. Местные жители жалуются. А говорят, у патриотизма нет цены».

После этого стало известно, что белгородская площадка отменила концерты «по техническим причинам»: по официальной версии, ДК «Энергомаш», в котором Ярослав Дронов планировал петь 3 и 4 декабря, в эти дни будет закрыт. Не исключено, что эти меры – попытка избежать провокаций со стороны ВСУ.

Неизвестно, идёт ли речь о переносе или полной отмене выступлений: новые даты пока не назначены. Кстати, 31 января 2026 года SHAMAN должен выступить в «Тула Арене». Цена билетов на концерт начинается от 3000 и доходит до 10 000 рублей.

Напомним, накануне под волну критики жителей оружейной столицы попала Лариса Долина, концерт которой должен состояться в Туле 4 января.

сегодня, в 19:44 −7
В Туле пролетевший на красный водитель едва не сбил нарушителя на самокате
В Туле пролетевший на красный водитель едва не сбил нарушителя на самокате
В Тульской области отметили Международный день инвалидов
В Тульской области отметили Международный день инвалидов
