  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Администрация Болохово проигнорировала решение суда и не отремонтировала дорогу к поселку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Администрация Болохово проигнорировала решение суда и не отремонтировала дорогу к поселку

Отсутствие ремонта угрожает обернуться для жителей отсутствием экстренной помощи.

Администрация Болохово проигнорировала решение суда и не отремонтировала дорогу к поселку

Решение о приведении дорог в нормативное состояние Киреевский районный суд Тульской области вынес еще 21 февраля текущего года. С иском к администрации Болохово обращался межрайонный прокурор. Суд признал бездействие руководства города незаконным и обязал до 31 августа привести в соответствие с ГОСТом семь дорог:

  • в пос. Улановском — улицы Свободы, Горняков и Советскую;
  • в Болохово — улицы Советскую, 3-й квартал и Корнеева;
  • подъездную дорогу к пос. Побединскому.

Также администрация должна сделать освещение в пос. Улановском на улицах Свободы, Горняков, Советской, Ленина и Садовой, а две последние — еще и поставить на кадастровый учет. 

К отведенному сроку решение суда исполнено не было. Киреевская межрайонная прокуратура 7 октября направила исполнительный лист в отдел судебных приставов на принудительное исполнение.

В пос. Побединском ни к концу лета, ни к началу декабря решение суда так и не было исполнено. Об этом сообщил местный житель Алексей Л.

«Дорога, которую мы просили отремонтировать, — единственная, что ведет к нашему поселку. У нас достаточно много жителей, но осенью и весной она превращается в болото. И мы оказываемся в буквальном смысле отрезанными от мира», — рассказал мужчина.

Он снял на видео, как сейчас выглядит дорога, ведущая в посёлок:

Жители надеются, что контролирующие органы обратят внимание на эту проблему.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
сегодня, в 08:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
дорога ремонт
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
сегодня, в 07:00, 81 854 4
В Туле обломки БПЛА повредили окна детского сада
Жизнь Тулы и области
В Туле обломки БПЛА повредили окна детского сада
сегодня, в 10:13, 29 5972 -5
На Красноармейском проспекте водитель «Мазды» сбил пешехода
Дежурная часть
На Красноармейском проспекте водитель «Мазды» сбил пешехода
вчера, в 20:47, 35 2456 0
В Туле мужчина надругался над 8-летней девочкой
Дежурная часть
В Туле мужчина надругался над 8-летней девочкой
сегодня, в 09:00, 19 2207 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вильфанд: в центре России температура воздуха превысила норму на 4-5 градусов
Вильфанд: в центре России температура воздуха превысила норму на 4-5 градусов
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.