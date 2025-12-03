Администрация Болохово проигнорировала решение суда и не отремонтировала дорогу к поселку

Решение о приведении дорог в нормативное состояние Киреевский районный суд Тульской области вынес еще 21 февраля текущего года. С иском к администрации Болохово обращался межрайонный прокурор. Суд признал бездействие руководства города незаконным и обязал до 31 августа привести в соответствие с ГОСТом семь дорог:

в пос. Улановском — улицы Свободы, Горняков и Советскую;

в Болохово — улицы Советскую, 3-й квартал и Корнеева;

подъездную дорогу к пос. Побединскому.

Также администрация должна сделать освещение в пос. Улановском на улицах Свободы, Горняков, Советской, Ленина и Садовой, а две последние — еще и поставить на кадастровый учет.

К отведенному сроку решение суда исполнено не было. Киреевская межрайонная прокуратура 7 октября направила исполнительный лист в отдел судебных приставов на принудительное исполнение.

В пос. Побединском ни к концу лета, ни к началу декабря решение суда так и не было исполнено. Об этом сообщил местный житель Алексей Л.

«Дорога, которую мы просили отремонтировать, — единственная, что ведет к нашему поселку. У нас достаточно много жителей, но осенью и весной она превращается в болото. И мы оказываемся в буквальном смысле отрезанными от мира», — рассказал мужчина.

Он снял на видео, как сейчас выглядит дорога, ведущая в посёлок:

Жители надеются, что контролирующие органы обратят внимание на эту проблему.