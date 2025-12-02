  1. Моя Слобода
Загсы перейдут на цифровую модель: бумажным останется только свидетельство о рождении

Это поможет упростить документооборот.

Фото: ru.freepik.com.

Единственным документом в бумажном виде останется свидетельство о рождении ребенка после перехода загсов на цифровую реестровую модель, сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

«Пропадет необходимость оформления бумажного документа. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина станет запись в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», — отметил Чуйченко.

В бумажном формате на бланках строгой отчетности планируется оставить свидетельство о рождении в связи с тем, что свидетельство о рождении в ряде случаев используется в качестве документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего возраста 14 лет.

сегодня, в 14:41 −2
Место
Тульская область
Прочее
загс бумаги цифровая модель
