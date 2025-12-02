  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За время рейда тульские гаишники оштрафовали почти 200 пешеходов-нарушителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За время рейда тульские гаишники оштрафовали почти 200 пешеходов-нарушителей

Кроме того, двух пьяных людей пришлось убирать с проезжей части.

За время рейда тульские гаишники оштрафовали почти 200 пешеходов-нарушителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

С 20 по 24 ноября в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». По результатам рейда 183 нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ. Кроме того, двух пьяных пешеходов пришлось убирать с проезжей части.

За непредоставление преимущества в движении пешеходов по ст. 12.18 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 45 водителей.

Тульская Госавтоинспекция призывает всех быть дисциплинированными и осторожными на дорогах, а также не нарушать ПДД.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:33 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пешеходы-нарушители
Погода в Туле 2 декабря: лёгкие заморозки и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 декабря: лёгкие заморозки и без осадков
сегодня, в 07:00, 149 1170 3
За три дня на тульских дорогах были задержаны 16 нетрезвых водителей
Дежурная часть
За три дня на тульских дорогах были задержаны 16 нетрезвых водителей
вчера, в 22:25, 41 814 2
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
Жизнь Тулы и области
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
вчера, в 21:21, 75 2506 -21
Тест: узнаешь российские сериалы нулевых по одной заставке?
Тесты
Тест: узнаешь российские сериалы нулевых по одной заставке?
сегодня, в 09:00, 23 2284 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тяжелобольных пациентов будут направлять из Тулы в Центр медицинской радиологии и онкологии в Ульяновскую область
Тяжелобольных пациентов будут направлять из Тулы в Центр медицинской радиологии и онкологии в Ульяновскую область
Тула закупит у Ульяновской области шесть низкопольных автобусов до конца года
Тула закупит у Ульяновской области шесть низкопольных автобусов до конца года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.