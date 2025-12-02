За время рейда тульские гаишники оштрафовали почти 200 пешеходов-нарушителей

Кроме того, двух пьяных людей пришлось убирать с проезжей части.

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 20 по 24 ноября в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». По результатам рейда 183 нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ. Кроме того, двух пьяных пешеходов пришлось убирать с проезжей части.

За непредоставление преимущества в движении пешеходов по ст. 12.18 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 45 водителей.

Тульская Госавтоинспекция призывает всех быть дисциплинированными и осторожными на дорогах, а также не нарушать ПДД.