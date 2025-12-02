Владимир Путин наградил туляков медалями

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждена Ирина Константиновна Заватина.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени будет вручена директору узловского филиала АО «Газпром межрегионгаз Тула» Геннадию Татарникову.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу медалью «За развитие железных дорог» награжден дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала «Тула» Александр Фрыкин.