В Туле список подвалов-бомбоубежищ сократился вдвое

Из почти 700 укрытый осталось 367.

В Туле список подвалов-бомбоубежищ сократился вдвое
Фото Алексея Пирязева.

Еще в 2024 году в Туле насчитывалось 699 подвальных помещений в многоквартирных домах, которые можно использовать в качестве укрытия населения на случай ЧС. Однако теперь список уменьшился почти наполовину — в реестре значится лишь 367 помещений.

Об этом сообщил глава администрации города Илья Беспалов в ответ на обращение одной из местных жительниц в соцсетях. 

«Все данные подвальные помещения содержатся управляющими компаниями в надлежащем состоянии. В случае выявления утечек на инженерных коммуникациях или подтопления данных помещений оперативно устраняются данные нарушения», — отметил чиновник. 

Почему так произошло? В администрации отмечали, что многие подвалы были признаны непригодными из-за выявленного подтопления грунтовыми водами и проблем с инженерными сетями, препятствующими доступу внутрь. 

Полный список укрытий в Туле можно посмотреть по ссылке. 

Всего по Тульской области отмечали 1642 адреса с укрытиями. В таблице указан район, адрес многоквартирного дома, его этажность и примерная площадь техподполья. Посмотреть список можно по ссылке

Фотограф
сегодня, в 14:11 −2
Место
Тула
Прочее
подвалы бомбоубежища укрытия Илья Беспалов
