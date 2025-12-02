В Туле список подвалов-бомбоубежищ сократился вдвое

Фото Алексея Пирязева.

Еще в 2024 году в Туле насчитывалось 699 подвальных помещений в многоквартирных домах, которые можно использовать в качестве укрытия населения на случай ЧС. Однако теперь список уменьшился почти наполовину — в реестре значится лишь 367 помещений.

Об этом сообщил глава администрации города Илья Беспалов в ответ на обращение одной из местных жительниц в соцсетях.

«Все данные подвальные помещения содержатся управляющими компаниями в надлежащем состоянии. В случае выявления утечек на инженерных коммуникациях или подтопления данных помещений оперативно устраняются данные нарушения», — отметил чиновник.

Почему так произошло? В администрации отмечали, что многие подвалы были признаны непригодными из-за выявленного подтопления грунтовыми водами и проблем с инженерными сетями, препятствующими доступу внутрь.

Полный список укрытий в Туле можно посмотреть по ссылке.

Всего по Тульской области отмечали 1642 адреса с укрытиями. В таблице указан район, адрес многоквартирного дома, его этажность и примерная площадь техподполья. Посмотреть список можно по ссылке.