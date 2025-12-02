В Туле пенсионерка семь месяцев перечисляла деньги мошенникам, поверив в фейковые инвестиции

Фото Артема Жильцова.

За последние сутки пять жителей Тульской области сообщили полиции о совершенных против них мошенничествах. Пострадали люди разных возрастов — от молодого поколения до пожилых граждан. Всего преступники получили от доверчивых жертв около 3,3 миллиона рублей.

Больше всего денег потеряли две женщины. Одна из них — 80-летняя жительница Советского района Тулы. Она поверила незнакомцу, который пообещал ей хорошие доходы от инвестиций. Семь месяцев подряд бабушка отправляла деньги на счета мошенников, пока не осталась без всех накопленных ранее средств — теперь ей недостает 1,5 миллиона рублей.

Похожая ситуация произошла и с молодой женщиной из Заречья. Девушка также решила вложить деньги в инвестиционную компанию, но тоже оказалась обманута и лишилась почти 1,4 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают: внимательно относитесь ко всей информации, касающейся заработка через телефон или интернет. Если хотите заняться финансовыми операциями, обращайтесь исключительно в проверенные организации, имеющие официальную регистрацию.